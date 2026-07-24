Президент США Дональд Трамп предположил, что Венесуэла пока не готова к проведению выборов.

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«Что касается выборов в Венесуэле, страна к ним пока не вполне готова. Тем не менее, был достигнут значительный прогресс... Они пока не готовы к выборам, но со временем будут готовы, и мы будем находиться в самом центре этого процесса», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что суд в Нью-Йорке назначил на 1 июня 2027 года начало процесса по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.