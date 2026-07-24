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Проект новых санкций США против России оказался под угрозой срыва

Газета.Ru

Принятие американского законопроекта о санкциях против России может быть под угрозой срыва. Основной причиной этого являются разногласия относительно расширения полномочий президента Трампа, сообщает New York Times.

Проект новых санкций США против России оказался под угрозой срыва
© РИА Новости

Законопроект предполагает введение пошлин до 100% на товары и услуги стран, закупающих российские энергетические ресурсы, однако решение о введении или отмене этих пошлин будет принимать президент.

Однако демократы выступают против предоставления главе государства возможности самостоятельно устанавливать и отменять пошлины до 100% на товары и услуги стран, которые покупают у России нефтепродукты и газ.

В США сделали предупреждение о последствиях законопроекта о санкциях против России

До этого сообщалось, что американский сенат может рассмотреть законопроект о санкциях против России уже на следующей неделе. Источники утверждают, что демократы дали понять республиканцам о своей готовности поддержать новые санкции. Законопроект был изменен дважды после кончины сенатора Линдси Грэма. В результате сенаторы снизили максимальную ставку вторичных пошлин с 500% до 100% и ограничили действие законопроекта, разрешив Трампу вводить пошлины только в отношении не более чем пяти стран.