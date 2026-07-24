В Раде оценили слова Зеленского о наркотиках

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что он не употребляет наркотики. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Дмитрука, это не соответствует действительности. Он также добавил, что «для них это давно не секрет». Кроме того, Дмитрук заявил, что «сегодня наркоманы управляют целыми странами».

«Зеленский заявил, что никогда не употреблял кокаин вместе с Макроном. Вообще, сам уровень задаваемых вопросов соответствует действительности. И то, с какой радостью на них отвечает спикер, тоже говорит о многом. Для нас это давно не секрет. Но весь ужас заключается в том, что самые обычные барыги и наркоманы сегодня управляют целыми странами», — заявил он.

Зеленский высказался об употреблении кокаина с Макроном

Ранее Зеленский заявил, что Россия готовит новый массированный удар по Украине, который может состояться в ближайшие 48 часов.