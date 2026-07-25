Axios узнал о прогрессе на переговорах Омана и Ирана по Ормузскому проливу

Переговоры Омана и Ирана о новом соглашении по возобновлению судоходства через Ормузский пролив продвигаются, а договорённость может быть достигнута уже в выходные. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, делегация Омана прибыла в Тегеран в пятницу, 24 июля, для обсуждения новой договорённости по открытию пролива.

Утверждается, что спустя несколько часов после её прибытия президент США Дональд Трамп распорядился прекратить огонь.

«Затем президенту Трампу придётся решить, принимать ли предложенную сделку», — говорится в публикации.

Ранее портал сообщил, что создание международной коалиции по защите судоходства в Ормузском проливе может стать темой конференции, которую планируют провести США и Великобритания на следующей неделе.