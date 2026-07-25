Ряд стран МУС тайно обсуждает судьбу суда после отстранения прокурора Хана

Представители нескольких стран, участвующих в Римском статуте, проводят секретные консультации относительно будущей деятельности Международного уголовного суда (МУС) после отстранения прокурора Карима Хана. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на три дипломатических источника.

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По данным издания, первая встреча представителей этих стран прошла в условиях строгой конфиденциальности 24 июля во время специальной сессии Ассамблеи государств — членов Римского статута. Участники обсуждали возможные пути решения проблем, которые могут возникнуть в работе суда после увольнения Хана.

Один из источников отметил, что некоторые государства начали разрабатывать «план восстановления» для МУС еще до завершения голосования на специальной сессии.

24 июля председатель Ассамблеи государств — участников Римского статута Пайви Кокуранта объявила на специальной сессии в Нью-Йорке о решении отстранить Хана от должности в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Она уточнила, что за его увольнение проголосовали 82 из 125 стран, входящих в МУС.