Зеленский выбрал место для подписания мирного соглашения с Россией

Владимир Зеленский неожиданно заговорил о необходимости перемирия. Более того, украинский лидер заявил, что выбрал место, где готов подписать мирное соглашение с Россией.

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Глава киевского режима заявил, что якобы поддерживает перемирие между Украиной и Россией, в интервью американскому блогеру Лоре Лумер. По словам Зеленского, если завтра удастся остановить войну, это будет лучшим вариантом, чем сражаться еще 10-20 лет.

Зеленский высказался о перемирии словами «лучше, чем воевать 20 лет ради победы»

Бывший комик также сообщил, что выбрал место для подписания мирного соглашения с Россией. Документ может быть подписан в США – в Овальном кабинете Белого дома либо в Мар-а-Лаго – резиденции Дональда Трампа во Флориде. Где именно – решит сам американский лидер, приводит слова Зеленского AP.