Французская полиция задержала четырех подозреваемых по делу о пожарах в Жиронде

Во французском департаменте Жиронда задержаны четыре человека в связи с пожарами, охватившими регион. Об этом сообщает CNews со ссылкой на прокурора Бордо.

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Одного из задержанных, 26-летнего мужчину, взяли под стражу в Лакано. По данным прокуратуры, он курил и разжигал мангал рядом с лагерем в четверг вечером, несмотря на действовавший межведомственный запрет. Его поместили под судебный надзор, суд назначен на 25 января 2027 года.

В Лормоне в ночь с пятницы на субботу задержали 33-летнего мужчину, который умышленно поджег кустарники. Задержанный работает фельдшером и на момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Его передадут в суд в воскресенье.

В субботу утром в Ла-Тест-де-Бюш задержали двух мужчин 19 и 21 лет за запуск фейерверков в сторону скоростной трассы и равнины Бонневаль. Ранее они не привлекались к ответственности. Им предъявлены обвинения, в среду состоится суд по делу о создании угрозы для жизни других людей.

По данным местных властей, за последние дни в регионе было зафиксировано несколько крупных возгораний, в тушении которых участвуют более 500 пожарных. Прокуратура подчеркнула, что подобные действия в условиях высокой пожароопасности являются преступной халатностью и будут строго наказываться.

С начала года в регионе уже возбуждено более 20 дел по фактам нарушения противопожарных правил.