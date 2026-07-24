Зеленский рассказал, как 15 минут наедине с Трампом все изменили

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что краткая встреча с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане стала важным поворотным моментом в их отношениях.

Его слова приводит 24 июля издание «Общественное».

«Первый значимый момент произошел в Риме, в Ватикане. Это была короткая встреча, но я всегда подчеркивал, что для меня это был исторический момент, поскольку за 15–20 минут мы смогли изменить наши отношения», — рассказал Зеленский.

Он не стал раскрывать детали их беседы, однако отметил, что после этой встречи изменился стиль общения и возникло больше доверия между сторонами.

«Я очень счастлив, потому что от таких отношений и такого диалога зависит жизнь очень многих людей», — добавил он.

Разговор двух лидеров состоялся 26 апреля 2025 года в базилике Святого Петра перед прощанием с папой римским Франциском. Политики общались наедине не более 15–20 минут.

Зеленский сделал внезапное заявление об окончании конфликта

23 июля Зеленский заявил, что США подготовили несколько новых предложений по урегулированию украинского конфликта. Зеленский допустил, что может отправиться в Вашингтон для их обсуждения уже на следующей неделе.