ЕС вызовет главу миссии России на разговор об Украине

Европейский союз (ЕС) намерен вызвать главу миссии России при объединении для обсуждения конфликта на Украине.

© Global Look Press

Об этом Кая Каллас в своем аккаунте социальной сети Х.

«Мы вызовем представителя России в ЕС (...), и я предложу дополнительные включения в списки, направленные против военно-промышленного комплекса России», — заявила глава евродипломатии.

Ранее Каллас сообщила, что Брюссель ведет работу над новыми санкциями против России.

В ЕС рассказали об истерике Каллас после решения США по Украине

23 июля послы стран ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России в сокращенном варианте. В новый список ограничений не вошел запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа.