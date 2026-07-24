Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не употреблял кокаин со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Лоре Лумер, опубликованном в X.

«Конечно никогда, конечно нет», — сказал он в ответ на вопрос о том, употреблял ли он кокаин с Макроном.

Ранее об употреблении наркотиков лидером Украины заявляла его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель. Она сказала, что не видела как он это делал лично, однако встречалась со многими людьми, которые подтвердили эти слухи.

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Впоследствии в советник офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявлял, что Мендель не обладает ценной информацией. По его словам, она просто пересказала слухи, которые активно тиражировались во время начала конфликта с Россией.