Раскрыто, к чему приведет блокировка портов Украины
Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Украину ждет экономическая катастрофа. Об этом сообщает News.ru.
По словам Килинкарова, Украина уже практически лишилась экспорта через Черное море из-за российских ударов по портам. Из-за этого, по мнению бывшего депутата, страна оказалась на грани экономической катастрофы.
«Украина — страна импортозависимая. Большая часть товаров — завозные. Если “обрезается” более половины импорта, товаров становится меньше, а значит, цены автоматически растут», — заявил он.
Килинкаров также добавил, что морская блокада Украины может привести к падению доходов бюджета и резкому росту цен. Кроме того, это может привести к ограничению поставок оружия и боеприпасов для ВСУ.
Зеленский признал невозможность Украины пользоваться портами
Ранее Килинкаров заявил, что Владимир Зеленский утратил контроль над ВСУ из-за отставки Сырского.