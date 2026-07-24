Зеленский признал невозможность Украины пользоваться портами

В Киеве на совместной встрече с премьер-министром Ирландии Майклом Мартином Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев утратил доступ к использованию собственных морских терминалов для транзита грузов.

Он отметил, что аграрный сектор сталкивается с серьезными препятствиями: по его оценке, противник предпринимает целенаправленные усилия по блокированию зернового маршрута.

Зеленский подчеркнул, что накануне ни один торговый корабль не смог подойти к украинским портам, так как все попытки были пресечены, и ситуация, вероятно, будет усугубляться.

Зеленский высказался о полной блокировке украинских портов

Ранее сообщалось, что остановка морского экспорта наносит экономике Украины убытки в размере от 900 млн до 2 млрд долларов ежемесячно, согласно оценкам Министерства сельского хозяйства. До этого крупнейший в мире логистический оператор объявил о временном прекращении деятельности в украинских портовых зонах.