Вучич рассказал о требованиях ЕС к Сербии в отношении РФ

Евросоюз требует от Белграда полной покорности и согласия со всеми антироссийскими декларациями Брюсселя. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

"За последние пять лет они не открыли ни одного кластера на пути Сербии к ЕС исключительно по внешнеполитическим соображениям, а именно - из-за несогласия с их декларациями против России. Это и была, по сути, единственная причина. Из этого следует, что нужно быть абсолютно послушным во всем, иначе тебя исключат из команды. И когда что-то противоречит даже здравому смыслу, с этим нужно полностью соглашаться", - приводит слова Вучича пресс-служба правящей Сербской прогрессивной партии.