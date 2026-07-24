Вучич объяснил свой отказ подписывать итоговую декларацию саммита в Киеве

Президент Сербии Александр Вучич объяснил свой отказ подписывать итоговую декларацию саммита «Юго-Восточная Европа – Украина» в Киеве. Его слова передает швейцарский журнал Die Weltwoche.

© Global Look Press

По словам Вучича, для этого было много причин, но одна из них самая важная.

«Пунктом 11 было формирование "специального трибунала" против России. Есть Устав ООН, мы должны соблюдать резолюции ООН и это все. Остальное лишь добавит пороха в огонь и только разожжет больший конфликт, чего мы не хотим видеть», — заявил сербский лидер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о «лицемерии» Европейского Союза (ЕС) в вопросе мирных переговоров, отметив, что европейские страны создают механизмы «для привлечения России к ответственности» — «реестр ущерба», «претензионная комиссия» и «специальный трибунал».