Президент Сербии Александр Вучич объяснил свой отказ подписывать итоговую декларацию саммита «Юго-Восточная Европа – Украина» в Киеве. Его слова передает швейцарский журнал Die Weltwoche.
По словам Вучича, для этого было много причин, но одна из них самая важная.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о «лицемерии» Европейского Союза (ЕС) в вопросе мирных переговоров, отметив, что европейские страны создают механизмы «для привлечения России к ответственности» — «реестр ущерба», «претензионная комиссия» и «специальный трибунал».