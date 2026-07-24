Запад нарушил данные экс-президентом США Джорджем Бушем — старшим обещания России не создавать угрозы расширением НАТО на восток. Об этом в пятницу, 24 июля, заявил президент Сербии Александр Вучич.

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По словам главы государства, Вашингтон гарантировал Москве, что дальнейшее расширение Североатлантического альянса на восток не будет создавать угроз для России, а все решения по этому вопросу будут согласовываться с российским руководством.

— И конечно, Запад, как всегда, нарушил свое обещание. Никаких сомнений, это правда, все это знают... Несомненно, у русских есть причины быть рассерженными на Запад, — передает слова Вучича журнал Die Weltwoche.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ранее обнародовал документ, который, по мнению политика, подтверждает факт обмана России со стороны США касательно нерасширения НАТО на восток.

Посольстве в Бельгии в России ранее сообщило, что Москва намерена требовать от представителей Североатлантического альянса юридически закрепить пункт об отказе от расширения на восток .