Пострадавший в Монако бизнесмен написал письмо Альберу II и Зеленскому

Украинский предприниматель Вадим Ермолаев, получивший травмы при взрыве в Монако, выразил опасения, что расследование покушения на него пытаются свернуть — в частности, из‑за возможной причастности Главного управления разведки (ГУР) Украины.

© Московский Комсомолец

В письме, направленном князю Монако Альберу II и Владимиру Зеленскому, Ермолаев отмечает: учитывая большой ресурс и влияние ГУР, отсутствие прозрачной реакции на происшествие даёт основания полагать, что дело могут урегулировать негласно. Издание Nice‑Matin приводит эту цитату из обращения бизнесмена.

Ермолаев связывает дополнительные риски для своей семьи, а также для участников расследования — следователей, адвокатов и свидетелей — с убийством Анастасии Березовской, которую подозревали в покушении. Тело женщины нашли под Киевом. В письме бизнесмен указывает, что, по имеющимся у него данным, ряд фигурантов дела, в том числе находящиеся под стражей, напрямую связаны с ГУР минобороны Украины. Он настаивает на том, чтобы следствие установило, не использовали ли отдельные лица своё служебное положение для организации преступления.

Кроме того, Ермолаев выразил сожаление из‑за отсутствия должной координации между правоохранительными органами Монако и Украины в работе над делом.

Украинский олигарх высказался о причастности Киева к покушению на него

Взрыв в Монако произошёл вечером 29 июня — в результате инцидента пострадал Ермолаев. Он возлагает ответственность за покушение на украинскую разведку.