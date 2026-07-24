На Украине Днепропетровская область расширила зону обязательной эвакуации детей на 10 сел.

Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Днепропетровской области расширили зону обязательной эвакуации детей еще на 10 сел Богиновской общины Синельниковского района», — отмечается в сообщении.

14 июля Министерстве обороны России сообщили, что Киев начал принудительную эвакуацию семей с детьми из Краматорска. По данным оборонного ведомства, вывоз несовершеннолетних в возрасте до 17 лет начался 9 июня в связи с изменениями обстановки на линии фронта.

Бойцы ВСУ атаковали сослуживцев во время эвакуации с позиций

Как отметили в Минобороны, высокие темпы продвижения подразделений группировки войск «Юг» в районе Константиновки вынудили украинские власти принять дополнительные меры и начать перемещение населения.