Пока вы не уснули: заказчик диверсий на "Северных потоках" и Лавров о договоренностях в Анкоридже

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Прокуратура Германии назвала заказчика диверсий на «Северных потоках»

Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» заявил о работе на СБУ

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2». Оператор проекта Nord Stream AG назвал разрушения на газопроводах беспрецедентными.

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Лавров рассказал о договоренностях между РФ и США в Анкоридже

Результатом встречи РФ и США в Анкоридже были согласованные и компромиссные позиции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По словам главы МИД РФ, США заверяли, что президент Украины Владимир Зеленский сделает нужные шаги для урегулирования. Лавров добавил, что у американской стороны не получилось это выполнить.

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ЦБ принял решение снизить ключевую ставку

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,00% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

Банк России уточнил, что готовится принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

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В Кремле ответили на резкие высказывания нового главкома ВСУ о россиянах

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый ответит за свои резкие высказывания о россиянах.

С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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Россияне начали «отменять» Грузию после нападения на соотечественницу в этой стране

Россияне начали «отменять» Грузию после резонансного нападения на соотечественницу в отеле Кахетии. Об этом сообщает Baza.

Жители разных регионов России призывают в соцсетях отказаться от поездок в эту страну и не спонсировать ее туристическую отрасль. Кроме того, юзеры делятся историями о русофобии, с которой они сталкивались во время отдыха в Грузии. По их словам, в неприятные ситуации попадали не только россияне, но и русскоговорящие граждане других стран.

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Маск предположил, когда ИИ сможет превзойти совокупный интеллект человечества

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) примерно через пять лет могут превзойти совокупный интеллект человечества.

Такое мнение высказал Илон Маск, возглавляющий космическую компанию SpaceX, которая разрабатывает свою нейросеть Grok.

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Киев озвучил трехзначные цифры потерь после ракетного удара по военной выставке

В результате ракетного удара по Киевской области, где проходила встреча представителей украинского ОПК на военной выставке, погибли десять человек, еще около 100 получили ранения. Предварительную официальную статистику от Киева озвучил генпрокурор Украины Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.

По факту удара офис генпрокурора начал расследование двух уголовных дел, одно из которых касается ненадлежащего исполнения служебных обязанностей при организации и проведении мероприятия.

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Набиуллина: "Удорожание топлива начинает распространятся на цены по широкому кругу товаров"

Удорожание топлива начинает распространятся на цены по широкому кругу товаров и услуг, сообщила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Это заявление она сделала на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике.

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В Госдуме пообещали взять Киев после слов Драпатого о Донбассе

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый своими высказываниями показал, что «не знает ни истории, ни военной стратегии», и он получит возможность в этом убедиться, когда жители Донбасса «придут за ним в Киев». Об этом заявил News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Ранее Михаил Драпатый оскорбил жителей Донбасса, назвав их «жаждущими халявы». Кроме того, он обвинил их в «зависти» и безразличию к тому, «в какой стране проживать».

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Раскрыты подробности переговоров Лаврова с главой МИД Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И провели встречу на полях саммита стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в ходе которой обсудили отношения с США и ситуацию на Украине.

В МИД России раскрыли содержание бесед с Китаем о конфликте на Украине

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