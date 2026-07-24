Мадьяр пригрозил уголовным наказанием экс-министру культуры Венгрии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пригрозил уголовным наказанием бывшему министру культуры Балажу Ханко в связи с расследованием деятельности Национального культурного фонда, предоставлявшего гранты артистам, лояльным к прежним властям. В ответ оппозиционная партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", возглавляемая экс-премьером Виктором Орбаном, обвинила Мадьяра во вмешательстве в дела правоохранительных органов, расценив это как преступление.

Деятельность Национального культурного фонда Венгрии, находившегося в ведении Минкульта под руководством Ханко, расследуется сейчас в связи с тем, что оттуда поступали чрезмерно большие средства артистам, участвовавшим в предвыборной кампании ФИДЕС. В связи с этим сотрудники прокуратуры задержали несколько лиц, связанных с партией и бывшим правительством Орбана, и 21 июля изъяли серверы с базой данных в офисе ФИДЕС.

"Балаж Ханко может попытаться еще несколько дней прятаться за спинами своих бывших подчиненных, но никому не уйти от ответственности за свои действия", - написал Мадьяр в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он напомнил, что его правительство развернуло борьбу с коррупцией в стране и намерено ликвидировать порядки, которые были установлены прежним правительством.

На это ФИДЕС заявила, что премьер "больше не скрывает того факта, что он взял под контроль следственные органы и прокуратуру".

"Теперь он отдает приказы не только об изъятии серверов ФИДЕС, но и о заключении в тюрьму бывших членов правительства", - отметил официальный представитель партии Берталан Хаваши.

Он утверждал, что "произвол со стороны премьера, включая политические указания правоохранительным органам, представляет собой уголовное преступление, которое не может остаться безнаказанным".

После прихода к власти по итогам парламентских выборов 12 апреля новое правительство Венгрии начало антикоррупционную кампанию, в ходе которой были инициированы расследования действий министерств, государственных ведомств и ряда лиц из состава прежнего кабинета министров и окружения Орбана. Представители оппозиции отвергают обвинения и считают, что правительство Мадьяра и его партия "Тиса" предпринимают эти действия лишь для того, чтобы разрушить ФИДЕС и избавиться от своих политических соперников.