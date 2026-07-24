«Тарифная стена» Трампа и недоумение Каллас: зарубежные СМИ о новых пошлинах США

Президент США Дональд Трамп ввел торговые пошлины от 10 до 12,5% в отношении стран, на которые приходится почти весь американский импорт. Как Трамп решил восстановить свою «тарифную стену», и почему это вызвало недоумение главы евродипломатии Каи Каллас, разбиралась зарубежные СМИ, самые интересные статьи которых в материале «Рамблера».

24 июля США ввели торговые пошлины в отношении 60 стран из-за их неспособности обеспечить запрет на принудительный труд. Размер мер варьируется в зависимости от страны и статуса выполнения требований.

Тарифы были ожидаемы, они затронут импорт товаров, которые, по данным Вашингтона, произведены «с использованием принудительного труда», а не более высокооплачиваемыми американскими рабочими. Китай, Великобритания и Япония столкнутся с пошлинами в размере 12,5 процента, а Европейский союз будет облагаться 10-процентными сборами, пишет The Washington Post.

«Пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом, вступили в силу в 00:01 пятницы, 24 июля, как раз в момент истечения срока действия временного 10-процентного налога на импорт. Эта мера была введена после решения Верховного суда, признавшего недействительными пошлины, введенные президентом в апреле 2025 года», - говорится в статье.

При этом ряд товаров, подпадающих под действие Соглашения между США, Мексикой и Канадой, а также нефть и газ, не облагаются новыми сборами, отметила газета.

Агентство Bloomberg напомнило, что с момента вступления в должность Трамп ясно дал понять, что таможенные пошлины станут центральным элементом экономической политики США. И после решения Верховного суда, признавшего недействительными масштабные импортные сборы, администрация воспользовалась разделом 301 «Закона о торговле 1974 года», восстанавливая «тарифную стену».

В свою очередь глава европейской дипломатической службы Кая Каллас поставила под сомнение обоснованность введения США новых пошлин, подчеркнув, что в ЕС не ожидали таких действий от американцев, пишет Reuters.

«Если сравнивать наше трудовое законодательство с законодательством США, то, я имею в виду, у нас есть оплачиваемые отпуска, у нас очень хорошие условия труда для наших сотрудников, так что это не совсем справедливо», - заметила она.

Каллас также напомнила, в Евросоюзе придержались ранее заключенного с Вашингтоном соглашения, и то, что оно не соблюдается американцами, «стало неприятным сюрпризом».

В Оттаве же отреагировали на угрозы Дональда Трампа ввести с 19 августа 50-процентные пошлины на ряд канадских товаров. Премьер-министр Марк Карни предупредил, что могут быть приняты ответные меры, пишет Associated Press.

«Если эти тарифы или другие меры вступят в силу, мы можем предпринять целый ряд действий в этом направлении», - заметил он.

Премьер-министр Канады пообещал, что переговоры с США о заключении всеобъемлющего торгового соглашения будут активизированы, однако, если сделка не будет заключена, то «все средства будут хороши».

Ожидается, что новые пошлины США в отношении Канады затронут канадский алкоголь, молочные изделия, бумагу, хоккейное снаряжение, мед, водоросли, семена и автомобили. По оценкам управления торгового представителя США, под ограничения попадут товары на сумму около 20 млрд долларов, что составляет примерно 2% от общего объема канадского экспорта в США. Премьер-министр Канады Марк Карни уже ранее обвинил Трампа в нарушении соглашения USMCA о свободной торговле, которое было заключено в 2018 году.