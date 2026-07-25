Американский лидер Дональд Трамп определился с преемником на президентских выборах 2028 года. Он начал открыто поддерживать кандидатуру своего вице-президента Джей Ди Вэнса, передает MS Now со ссылкой на источники.

«Это превратилось в "Джей Ди — наш парень, мы должны помочь Джей Ди"», — заявил высокопоставленный чиновник администрации на условиях анонимности.

До этого Трамп колебался между Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио. Издание сообщает, что на окончательное решение повлияли недавние выступления Вэнса в крупных американских медиа, где он высказывался в защиту политики действующей администрации президента.

Также в статье отмечается, что Дональд Трамп неоднократно хвалил Джей Ди Вэнса за внешний вид и похудение.

Сам Вэнс пошутил в ответ на вопрос о возможном соперничестве с Рубио на роль преемника Трампа, что телевизинное соревнование за место «ученика Трампа» — это вполне в стиле американского президента. Он также назвал Рубио своим «лучшим другом в администрации».

Ранее Марко Рубио заявил, что уступит место вице-президенту, если тот решит баллотироваться в 2028 году.