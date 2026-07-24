На Вэнса устроили скоординированную атаку в его партии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс столкнулся с онлайн-атаками со стороны членов его партии. Союзники вице-президента утверждают, что атаки являются частью скоординированной попытки подорвать его политическую репутацию, сообщает Washington Post (WP).

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Противники американского вице-президента используют лозунг «Вэнс — никогда» (Never Vance). Республиканца обвиняют в том, что он «непригоден» для должности вице-президента из-за его попыток заключить мирное соглашение с Ираном.

Критики также говорят, что Вэнс принимает политические решения, которые не поддерживает президент США Дональд Трамп. Они сравнивают его с экс-президентом Бараком Обамой и сенатором Берни Сандерсом.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио готов уступить вице-президенту Джей Ди Вэнсу, если тот решит участвовать в выборах президента в 2028 году.