Раскрыты новые неожиданные подробности смерти основателя сети магазинов Mango

Правоохранительные органы Каталонии раскрыли новые неожиданные подробности смерти основателя сети магазинов Mango Исака Андика. Отчет полиции публикует The Times.

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Помощница семейного психотерапевта Марии Юлии Людервальдт рассказала следователям, что сын погибшего бизнесмена Джонатан, которого подозревают в его смерти, консультируется у ее начальницы. По словам девушки, она посоветовала ему в рамках терапии поместить себя и отца в «экстремальную ситуацию», а именно — поговорить с ним на краю обрыва. Людервальдт считала, что данное упражнение поможет сыну освободиться от эмоциональной зависимости от родителя.

Помощница психотерапевта, имя которой не раскрывается, призналась, что сама выбрала маршрут в горах Монсеррат, где погиб Андик, и даже прошла по нему вместе с Джонатаном за неделю до трагедии. Кроме того, она предоставила полиции текстовые сообщения от своей начальницы, написанные после того, как стало известно о смерти магната.

«Возможно, лучше, если я не буду знать — иначе я могу оказаться следующей», — ответила Людервальдт на вопрос о произошедшем от своей помощницы.

Сама психотерапевт не является подозреваемой по делу, но ее клиент продолжает отрицать свою причастность к гибели отца. Он уверяет, что произошедшее 14 декабря 2024 года было несчастным случаем. В тот день магнат упал с обрыва на горном массиве Монтсеррат во время совместной с ним прогулки.

Позже стало известно, что Джонатана Андика отпустили из-под стражи под залог в один миллион евро.