В России оценили резонансное заявление Маска по украинскому конфликту

Слова американского предпринимателя Илона Маска о необходимости уступок России ради прекращения украинского конфликта отражают позицию прагматичного «лобби мира» в США, связанного с Пентагоном и оборонной отраслью. Наличие этих сил в американских элитах свидетельствует о расколе в Вашингтоне по вопросу поддержки Киева, однако рассчитывать на быстрый разворот внешней политики США пока не приходится. Такое мнение в беседе с «Рамблером» выразил политолог-американист Борис Межуев.

Ранее Илон Маск в интервью британскому изданию Economist заявил, что конфликт завершится, только если Запада пойдет на уступки России. Предприниматель подчеркнул, что всегда выступал за прагматичный мир: без территориальных компромиссов с Москвой боевые действия и гибель людей просто затянутся на годы без какого-либо результата. Бизнесмен также раскритиковал «изысканных дипломатов», рассуждающих в ресторанах о выводе российских войск. На эти слова отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: она предложила Маску отключить спутниковую систему Starlink для ВСУ, «чтобы люди не умирали».

Характеризуя позицию основателя SpaceX, Межуев обратил внимание на то, что тот представляет интересы кругов, тесно связанных с американским оборонным ведомством и поставками разведданных.

«Позиция Маска всегда отличалась определенным своеобразием. Несмотря на то что он остается сторонником Украины и обеспечивает ВСУ связью Starlink, его взгляды носят заметный антиевропейский характер. Думаю, в первую очередь он критикует именно европейских дипломатов, которые рассуждают о выходе России с освобожденных территорий. Конечно, трудно сказать, вернет ли Маск прежнее влияние на Дональда Трампа после их публичных разногласий, ведь Трамп обычно не забывает обид. Сам Трамп из внутренних соображений наверняка захочет получить лавры миротворца и какую-нибудь вожделенную премию. Но главное — сам факт заявления Маска является очень знаковым фактором. Он демонстрирует, что определенная часть американского бизнеса, тесно связанная с Пентагоном и обеспечением Киева разведданными, образует своего рода "партию мира". Это лобби прямо говорит о необходимости выполнения ключевых условий России как единственно реалистичном сценарии завершения военных действий». Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

Оценивая перспективы того, может ли позиция Маска или других сторонников мира в США переломить текущий курс Вашингтона, эксперт выразил скептицизм, указав на доминирующие в Республиканской партии настроения.

«Единственная реальная сила в США, выступающая сейчас за мир, — это часть сторонников движения MAGA ("Сделаем Америку снова великой"), ориентирующаяся на вице-президента Джей Ди Вэнса. Однако им противостоит большинство Республиканской партии — порядка двух третей, — разделяющее взгляды истеблишмента. Кроме того, Трампа убедили в том, что Украина якобы смогла переломить ход событий, нанося удары по российской инфраструктуре. Поэтому, хотя позиция Маска и значима, развернуть ситуацию на 180 градусов она пока вряд ли сможет».

Говоря о возможном отключении Маском спутниковой связи Starlink для ВСУ, политолог назвал подобный сценарий практически нереализуемым на данном этапе.

«Отключение Starlink в текущих условиях однозначно невозможно. На такой шаг Вашингтон или Пентагон могли бы пойти лишь в одном гипотетическом случае: если Россия согласится на заморозку конфликта по линии фронта, а Киев упрется и потребует большего. Тогда США могли бы лишить Украину этого козыря, чтобы принудить ее к сговорчивости. Но в текущей ситуации подобный шаг американской стороны выглядит крайне маловероятным, несмотря на все намеки со стороны самого Маска».

Ранее Маск сделал неожиданное заявление о Вселенной.