Российские ученые отправятся в Японию

Трое российских исследователей примут участие в японской программе научных обменов для молодых ученых и специалистов в 2026 финансовом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Японо-российский центр молодежных обменов.

Приглашение специалистов из РФ — одно из направлений двусторонних молодежных и экспертных обменов. Последний раз такие программы реализовывались в 2019 году. Сроки прибытия исследователей, тематика их научной работы и принимающие японские учреждения пока не уточняются.

Ранее стало известно, что российские ученые из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН в составе научного коллектива разработали метод, позволяющий с точностью до 79% прогнозировать успех операции по извлечению сперматозоидов из яичек у мужчин с бесплодием. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда и опубликовано в журнале F&S Science.

Новая методика помогает врачам заранее определить, имеет ли смысл проводить хирургическое вмешательство, и избежать бесполезных и болезненных процедур.