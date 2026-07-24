Подачу электроэнергии в Грузии полностью восстановили после блэкаута

Электроснабжение в Грузии постепенно восстанавливается после массового блэкаута.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной электросистемы страны.

— Сегодня, примерно в 00:10 (четверг 23:10 мск — прим. «ВМ») подача электроэнергии аварийно прервалась в масштабах страны. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Подача электроэнергии пользователям поэтапно полностью восстановится в кратчайшие сроки, — говорится в заявлении.

В большинстве районов Тбилиси электричество уже подано. Специалисты работают над выяснением причин произошедшей аварии.

Почти вся Грузия, включая Тбилиси, осталась без электроснабжения. По информации местных СМИ, блэкаут распространяется на большую часть республики, включая столицу. В социальных сетях пользователи почти со всех уголков страны также сообщают об отключении электричества.

Позже стало известно, что в Абхазии также пропало электричество. Причиной стала системная авария на Ингурской гидроэлектростанции. По словам пользователей социальных сетей, без света остались Сухум, Пицунда, Гагра, Гудаута, Ткуарчал и Цандрипш.