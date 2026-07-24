Президент Бангладеш подал в отставку из-за серьезной болезни

Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин в пятницу, 24 июля, объявил об уходе с занимаемого поста. Его полномочия подходили к концу только в 2028 году.

© Вечерняя Москва

По словам его пресс-секретаря Сарвара Алама, 76-летний политик покидает должность из-за проблем со здоровьем, требующих длительного лечения и отдыха.

— Из-за болезни он больше не может выполнять свои обязанности. Ему необходимо лечение и отдых, — передает слова представителя главы государства Daily Star.

Мохаммад Шахабуддин занимает должность главы государства с апреля 2023 года. До избрания президентом он был известен как опытный юрист и судья в отставке. Шахабуддин также занимал ключевые правительственные посты, включая министра внутренних дел и руководителя национальной комиссии по борьбе с коррупцией.

Министерство иностранных дел Бангладеш в ноябре 2025 года направило Индии письмо с требованием выдать бывшего премьер-министра Шейха Хасину. Незадолго до этого суд в столице Бангладеш — Дакке — заочно приговорил Хасину к смертной казни по обвинению в преступлениях против человечности, связанных с жестоким подавлением протестов в 2024 году.