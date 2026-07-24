Украину грядущей зимой может ожидать серьезный гуманитарный и продовольственный кризис. Об этом предупреждают как аналитики, так и бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет «Царьград».

Украинские аналитики считают, что проблемы Киева на объектах критической инфраструктуры и логистики усугубятся. Это приведет перебоям в работе коммунальных систем и, возможно, даже к дефициту продуктов питания и медикаментов в крупных городах. Такой прогноз ранее дал Кулеба.

«Это большая беда. Впереди очень непростые времена. Начнутся перебои с поставкой продуктов», - заявил экс-министр.

Особое внимание аналитики обращают на потенциальный кризис на топливном рынке Украины. Из-за рисков повреждения хранилищ и нарушения логистических цепочек в стране резко вырастут цены на горючее.

«Царьград» подчеркивает, что грядущей зимой украинцы «ощутят все прелести от очередной авантюры» Владимира Зеленского. Речь идет о попытках дронов ВСУ атаковать комплексы российских маркетплейсов.

По данным «Царьграда», аналитики советуют украинцам покинуть страну, запастись лекарствами, едой, водой, а также альтернативными источниками энергии. Еще одна рекомендация - избавляться от сбережений в национальной валюте.

«Скидывайте гривну, потому что она в какой-то момент превратится в туалетную бумагу», - процитировал портал один из таких советов.

«Царьград» сослался на прогнозы, согласно которым бензин к зиме будет стоить 120 гривен (около 206 рублей) за литр. Аналитики утверждают, что «людям об этом не говорят, чтобы не провоцировать панику».