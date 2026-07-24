Экс-соратница Зеленского оценила ущерб Украины от российских ударов

Потери Украины от ударов России по инфраструктуре больше того ущерба, который несет Россия от украинских атак. Об этом в соцсети X написала бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

По ее словам, Зеленский и его чиновники «хвастаются» ударами по России, однако затем получают более мощные удары по Киеву, Одессе и другим городам.

«Украинская столица подвергается атаке российских ракет. Порты Украины не работают, а Одесса находится под постоянным обстрелом. Потери людей и экономики, которые Украина несет от этой эскалации, не сравнятся с российскими потерями», — написала она.

"Это ад": Мендель жестко раскритиковала Зеленского за мобилизацию

24 июля ВС РФ сообщили о том, что ночью российская армия ударила по портам Одессы, Измаила и Николаева. Также Telegram-канал SHOT написал, что Россия ударила десятью баллистическими ракетами по объектам в Киеве.

23 июля член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил «Газете.Ru», что российские удары, после которых танкеры и сухогрузы перестали заходить в украинские порты, понижают боеспособность ВСУ.

Украинское издание «Страна.ua» писало, что из-за российских ударов по украинским портам в стране остановилось судоходство, а в черноморские гавани 22 июля не зашло ни одно судно.