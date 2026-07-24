Глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступая на телеканале TVP Info, предостерег Украину от включения Степана Бандеры в список национальных героев, указав, что такой шаг может осложнить процесс интеграции Киева в Европейский Союз.

По его словам, идеология Бандеры носила выраженный националистический характер, что находится в прямом противоречии с фундаментальными ценностями ЕС.

Министр подчеркнул, что приоритетным направлением сотрудничества является соблюдение базовых принципов, а идеи, характерные для Европы 1940-х годов, несовместимы с духом европейского объединения. Кроме того, Сикорский выразил мнение, что Зеленский допустил ошибку, стремясь заручиться поддержкой ультраправых сил внутри страны.

В польском обществе обозлились на Киев из-за дерзости и хамства - МК, значительная часть граждан Польши одобрила решение президента Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшего государственного награждения страны — ордена Белого орла. Эти результаты были получены в ходе опроса, организованного Центром общественных исследований (CBOS).

Как следует из опубликованной информации, 59% опрошенных поддержали инициативу об отзыве ордена у украинского лидера, в то время как 28% высказались против этого шага. Оставшиеся 13% респондентов затруднились с ответом и не заняли четкую позицию по данному вопросу.