Маск сделал неожиданное заявление о Вселенной

По словам миллиардера Илона Маска, Вселенная, как пишет The Economist, может быть компьютерной симуляцией, созданной инопланетянами.

«То, что я делаю, настолько нелепо, что трудно поверить, что это реально», — объяснил он.

The Economist: Илон Маск приведёт Землю к катастрофе

В интервью самый богатый человек рассказал о достижениях и амбициозных текущих проектах в области ИИ и космоса.

Кроме того, миллиардер Маск признался, что слишком увлекся политикой во время своего сотрудничества с президентом США Дональдом Трампом и работы в так называемом «Департаменте эффективности правительства» (Doge).