Прокуратура ФРГ: диверсию на «Северных потоках» совершили по указанию Киева
Об этом сообщил адвокат Никола Канестрини.
«В обвинительном заключении утверждается, что имеются достаточные основания подозревать, что акты саботажа были совершены по указанию украинских государственных органов и под их руководством», — говорится в заявлении, которым располагает РИА Новости.
Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» заявил о работе на СБУ
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2». Оператор проекта Nord Stream AG назвал разрушения на газопроводах беспрецедентными.
Сообщалось, что сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала уголовное дело об акте международного терроризма.