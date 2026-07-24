Об этом сообщил адвокат Никола Канестрини.

«В обвинительном заключении утверждается, что имеются достаточные основания подозревать, что акты саботажа были совершены по указанию украинских государственных органов и под их руководством», — говорится в заявлении, которым располагает РИА Новости.

Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» заявил о работе на СБУ

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2». Оператор проекта Nord Stream AG назвал разрушения на газопроводах беспрецедентными.

Сообщалось, что сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала уголовное дело об акте международного терроризма.