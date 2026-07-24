В МИД Китая раскрыли будущее отношений с Россией

Китай намерен продолжить развитие стратегического партнерства с Россией.

Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

«В настоящий момент глобальная обстановка требует от нас ответа на вопрос — куда движется мир? Наш ответ решительный — будем вместе с вами руководствоваться договоренностями на высшем уровне и идти по пути независимого самостоятельного развития. А также по пути всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия», — сказал дипломат.

По словам Ван И, Китай также намерен прилагать усилия для дальнейшего расширения двусторонних связей с Россией. Кроме того, глава китайского МИД пожелал России успешного проведения парламентских выборов, которые состоятся в сентябре.

Ранее Китай выступил против новых пошлин, к которым прибегнул президент США Дональд Трамп. По словам официального представителя МИД КНР Линь Цзяня, тарифная и торговая войны противоречат интересам любого из участников.