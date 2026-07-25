Фицо высказался об участии Словакии в коалиции желающих

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опроверг информацию о присоединении страны к «коалиции желающих», поддерживающей конфликт на Украине. В субботу в видеообращении он заявил, что участие в таком объединении противоречило бы мирной политике Словакии.

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Фицо подчеркнул, что республика сотрудничает с Украиной только на двусторонней основе и оказывает исключительно гуманитарную помощь, не предоставляя военной или финансовой поддержки.

Ранее словацкое издание euBrief сообщило о возможном членстве Словакии в коалиции, но Фицо опроверг эту информацию. «Коалиция желающих», инициированная Великобританией и Францией, объединяет более 30 стран и предусматривает размещение войск на Украине после мирного соглашения.

Ранее сообщалось, что Будапешт заблокировал переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.