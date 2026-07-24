Зеленский рассказал, как сумел нормализовать отношения с Трампом

Владимир Зеленский прояснил, как взаимодействие с президентом США Дональдом Трампом нормализовалось после скандальной встречи в Овальном кабинете в феврале 2025 года.

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Согласно информации телеграм-канала «Общественное», украинский лидер отметил, что в апреле того же года в Ватикане у них состоялся краткий разговор. Зеленский выразил удовлетворение от диалога, подчеркнув взаимное выслушивание и договоренность не возвращаться к прошлым конфликтам.

По его словам, это соглашение было крайне важным, поскольку от качества отношений и ведения диалога напрямую зависят человеческие жизни.

Ранее на официальном портале Верховной Рады была опубликована информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законодательные акты, предусматривающие пролонгацию действия военного положения и проведение всеобщей мобилизации. Срок их действия был увеличен на дополнительные 90 дней.