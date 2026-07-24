Назван срок завершения сделки между США и Данией по Гренландии

Дипломаты США и Дании уже провели не менее пяти раундов переговоров в попытке устранить раскол вокруг Гренландии, сделка может быть достигнута в ближайшие месяцы. Об этом пишет колумнист издания The Washington Post (WP) Дэвид Игнейшес.

По его данным, стороны работают над компромиссом, который позволит Вашингтону расширить военное присутствие на острове, не ставя под угрозу суверенитет Дании и местное гренландское правительство. Северное командование ВС США уже обозначило три локации, где хотело бы в будущем разместить базы. Стороны могут достичь соглашения в грядущие месяцы, пишет Игнейшес.

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"Мы понимаем, где проходят красные линии друг друга", - сообщил колумнисту источник, осведомленный о переговорах.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США нужна Гренландия для обеспечения безопасности.