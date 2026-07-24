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WP узнала примерный срок завершения сделки между США и Данией по Гренландии

ТАСС

Дипломаты США и Дании уже провели не менее пяти раундов переговоров в попытке устранить раскол вокруг Гренландии, сделка может быть достигнута в ближайшие месяцы. Об этом пишет колумнист издания The Washington Post (WP) Дэвид Игнейшес.

Назван срок завершения сделки между США и Данией по Гренландии
© Global Look Press

По его данным, стороны работают над компромиссом, который позволит Вашингтону расширить военное присутствие на острове, не ставя под угрозу суверенитет Дании и местное гренландское правительство. Северное командование ВС США уже обозначило три локации, где хотело бы в будущем разместить базы. Стороны могут достичь соглашения в грядущие месяцы, пишет Игнейшес.

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"Мы понимаем, где проходят красные линии друг друга", - сообщил колумнисту источник, осведомленный о переговорах.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США нужна Гренландия для обеспечения безопасности.