Предсказана судьба Нетаньяху на фоне слухов о его разрыве с Трампом

Публикации американских СМИ о разочаровании президента США Дональда Трампа в израильском премьер-министре Биньямине Нетаньяху и его желании избегать встреч не повлияют на политическое будущее главы израильского правительства. Настоящими факторами, которые определят его судьбу, станут предстоящие выборы и исход противостояния с Ираном. Об этом «Рамблеру» рассказал эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что Дональд Трамп намеренно избегает встреч с Биньямином Нетаньяху из-за нарастающего недовольства его действиями после начала конфликта с Ираном. По данным издания, глава Белого дома регулярно заявляет помощникам о нежелании вести переговоры с израильским премьером, пока чиновники в Тель-Авиве пытаются организовать их контакты, в том числе в рамках возможной поездки Нетаньяху в США на церемонию прощания с сенатором Линдси Грэмом*.

Комментируя инсайды американских журналистов, специалист обратил внимание на редакционную политику издания и объяснил, почему тезисы о расколе между лидерами не отражают реальность и не способны пошатнуть позиции Нетаньяху.

«The Wall Street Journal как газета, оппозиционная Трампу, даёт позицию, которая должна его ущемлять, поэтому полноценно опираться на подобные сообщения сложно. Между Трампом и Нетаньяху не раз возникали разногласия, но они никогда не приводили к реальным изменениям. Публикации в американской прессе никак не влияют на будущее Нетаньяху, так как они не формируют израильскую политическую реальность. Куда важнее внутренние расклады: через три месяца в Израиле выборы, и правительственная коалиция Нетаньяху по текущим опросам проигрывает оппозиции. Личные отношения с Трампом на выборный процесс практически не повлияют — прошлый охлаждающий фон между ними только добавил Нетаньяху очков, так как рейтинг самого Трампа в стране сильно просел после подписания мирного меморандума с Ираном, который к настоящему моменту уже сорвался. А вот если Израиль начнет уступать в противостоянии с Ираном, это действительно может серьезно уронить рейтинг Нетаньяху». Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Разбирая возможные исходы выборов в Израиле, политолог отметил, что даже вероятное поражение партии Нетаньяху не означает его немедленный уход из власти.

«Может случиться так, что вообще эти выборы никто не выиграет — возникнет патовая ситуация, когда ни один из блоков не наберет достаточного количества голосов. В этом случае будут назначены новые выборы, что для Нетаньяху весьма выгодно: он временно останется на посту исполняющего обязанности премьер-министра. По подобному сценарию Нетаньяху уже руководил правительством почти два года, когда в стране не могли сформировать устойчивое большинство».

Говоря о военном партнерстве США и Израиля, Каргин подчеркнул, что системная помощь продолжается, хотя в обеих странах растет запрос на пересмотр отношений.

«Разногласия, которые возникали и фиксировались, никогда не приводили к изменениям в поставках оружия или финансовой помощи. Напротив, степень взаимодействия армий США и Израиля только укрепляется на законодательном уровне. Сейчас просматривается переоценка с обеих сторон: в США всё больше сил говорят о пересмотре отношений и переводе Израиля в статус обычного союзника без особых преференций. В свою очередь, внутри самого Израиля всё громче звучат голоса в пользу того, что страна должна отходить от зависимости от США и действовать более самостоятельно, поскольку у власти в Вашингтоне могут оказаться лидеры вроде Джей Ди Вэнса, относящиеся к Израилю куда более прохладно, чем Трамп».

Оценивая вероятность личных переговоров Трампа и Нетаньяху, эксперт призвал не спешить с выводами о срыве их контактов.

«Перспектива поездки Нетаньяху на похороны террориста и экстремиста Линдси Грэма и встречи там с Трампом маловероятна — в израильских СМИ сообщалось, что премьер туда, скорее всего, не поедет. Более предметно можно говорить о потенциальной встрече на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Нетаньяху прилетит туда, в том числе чтобы публично продемонстрировать отсутствие у местных властей юрисдикции на его арест, и именно на полях Генассамблеи переговоры с Трампом выглядят наиболее реалистичными».

* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов)