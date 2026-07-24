СМИ: Илон Маск приведёт Землю к катастрофе

Илон Маск вынашивает планы по размещению центров обработки данных своей компании, разрабатывающей искусственный интеллект, на орбите Земли. Об этом сообщает британское издание The Economist.

Эксперты, опрошенные изданием, предупреждают, что такой шаг может обернуться катастрофическими последствиями для планеты.

Маск, в свою очередь, заявляет, что ИИ и робототехника в перспективе возьмут на себя большинство интеллектуальных и физических задач. Объединение его ИИ-компании со SpaceX, по его словам, позволит создавать системы, способные решать когнитивные задачи, включая программирование, тогда как Tesla сосредоточится на производстве человекоподобных роботов.

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По прогнозам предпринимателя, уже через пять лет системы ИИ могут превзойти человеческий интеллект, а ещё через десять лет роботизация рабочих мест приведёт к эпохе «поразительного изобилия», в которой деньги утратят свою ценность.

Ранее Илон Маск рассказал, что ранее «увлекся» сотрудничеством с Трампом, но по-прежнему придерживается спорных политических взглядов.