Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев заявил, что слова нового главы ВСУ Михаила Драпатого о россиянах и жителях Донбасса демонстрируют суть современного украинского руководства. Об этом Малофеев написал в своем Telegram-канале.

В июле 2026 года было опубликовано интервью, которое Драпатый дал еще в 2023-м. В нем он заявил, что в России «ничего цивилизованного уже на протяжении тысячелетий не было и не изменилось». Он сделал несколько человеконенавистнических высказываний по национальному признаку в отношении россиян, а жителей Донбасса называл «в большинстве своём переселенцами и криминальными элементами».

«Своеобразный урок истории от недоучившегося эксперта. Он, оказывается, может судить о «цивилизованности» русского руководства. Причём на «протяжении тысячелетий», - написал Малофеев (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Малофеев раскритиковал украинского генерала за попытки рассуждать об истории без необходимых знаний. Он напомнил, что вся история русского этноса насчитывает чуть более тысячи лет, если отсчитывать её от Крещения Руси или первого упоминания в письменном источнике, поэтому рассуждения о «тысячелетиях» не имеют под собой научных оснований.