В Молдавии министр ушел в отставку из-за скандала

Министр сельского хозяйства Молдавии Раду Мустяца ушел в отставку всего через два дня после вступления в должность. Поводом для ухода стал скандал вокруг новостей о его связях с Демократической партией времен Владимира Плахотнюка, сообщает tv8.md.

Скандал начался с опубликованных в соцсетях фото, на которых чиновник запечатлен на партийном мероприятии. Мустяца отверг членство в Демократической партии, заявив, что в студенческие годы поддерживал другую политическую силу и посещал открытые встречи.

Объясняя свое решение, министр заявил, что уходит ради сохранения доверия к правительству и запланированным реформам. Премьер-министр Василий Тофан принял отставку, назвав её личным решением и проявлением ответственности со стороны чиновника. Глава кабмина заверил, что Минсельхоз продолжит работу без сбоев, а кандидатуру нового руководителя ведомства представят в ближайшее время.

Раду Мустяца вошел в состав нового правительства, которое получила вотум доверия в парламенте 21 июля. До своего назначения на пост министра он с 2021 года возглавлял Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов.

Плахотнюк, до лета 2019 года возглавлявший Демократическую партию Молдавии, был одним из богатейших людей в стране. Весной 2026-го его приговорили к 19 годам лишения свободы по делу о краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии. В России против него также были заведены уголовные дела, в том числе касающиеся организации преступного сообщества.