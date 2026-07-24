CBOS: поляки одобряют решение Навроцкого отобрать у Зеленского орден Белого орла

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Большинство польских граждан одобряют решение президента страны Кароля Навроцкого отобрать у Владимира Зеленского высшую госнаграду Польши - орден Белого орла. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром CBOS.

По этим данным, решение лишить Зеленского ордена одобрили 59% опрошенных, против выступили 28%. Еще 13% участников исследования признались, что не имеют собственного мнения на этот счет.

При этом мнения по вопросу о том, выиграла или проиграла Польша от решения своего президента, разделились поровну. 41% респондентов указал на негативные для Польши последствия и точно такое же количество опрошенных посчитали, что Польша только выиграла, лишив Зеленского своей госнаграды.

Навроцкий объявил о решении отобрать у Зеленского орден Белого орла 19 июня после того, как тот присвоил одному из подразделений ВСУ наименование "имени героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Опрос CBOS проводился во всей Польше с 2 по 12 июля с участием 938 взрослых граждан.