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Мира не будет: Тегеран отверг план Трампа, а нефть взлетела до $100

Иран отклонил предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня, которое в Тегеран лично доставил премьер-министр Ирака Али аль-Заиди после визита в Белый дом, сообщает The New York Times. По данным источников газеты, Иран отказался от сделки, заявив, что не заинтересован во временных договоренностях, которые оставляют нерешенным вопрос контроля над стратегически важным Ормузским проливом. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что проблема заключается не в отсутствии посредников, а в «нелогичной и захватнической» позиции США, продолжающих наносить удары по военной и гражданской инфраструктуре страны.

На фоне провала посреднической миссии обе стороны готовятся к новому витку эскалации. По сообщениям иранских чиновников, в ответ на угрозы Трампа атаковать ключевые объекты в Тегеране вооруженные силы страны готовы придать конфликту региональный масштаб. В случае ударов по столице Иран намерен атаковать Тель-Авив и привлечь хуситов к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива в Красном море. Подтверждая решительность своих намерений, иранские власти уже вывели на площади Тегерана военную технику с баллистическими ракетами. The New York Times отмечает, что американские войска нанесли 13-ю волну ударов по военным объектам Ирана в провинции Хузестан после того, как Тегеран отклонил предложение Трампа. На фоне возобновления боев и атак йеменских хуситов на саудовские танкеры в Красном море мировые цены на нефть впервые с мая подскочили до 100 долларов за баррель.

Reuters сообщило о мощном росте нефтегазовых доходов России

Доходы российского бюджета от продажи нефти и газа в июле вырастут на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Reuters со ссылкой на собственные расчеты. Главными факторами столь резкого скачка стали рост мировых цен на сырье и высокие поступления от налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) за второй квартал. Нефтегазовый сектор, обеспечивающий около пятой части всех доходов казны, остается ключевым источником финансирования государственных расходов, подчеркивает агентство.

По оценкам Reuters, несмотря на июльский рост, суммарные поступления от отрасли за первые семь месяцев 2026 года окажутся примерно на 11 процентов ниже показателей прошлого года и составят 4,9 триллиона рублей. По прогнозам, за весь текущий год нефтегазовые доходы должны достичь 8,92 триллиона рублей при общем объеме бюджета в 40,28 триллиона. Официальные оценки Минфина РФ за июль будут опубликованы 5 августа.

В Латвии запретят восемь песен Раймонда Паулса

Сейм Латвии во втором чтении одобрил поправки к Закону об электронных СМИ, запрещающие радиостанциям и телеканалам транслировать музыку авторов и исполнителей, которые находятся под национальными или международными санкциями. Как сообщает 1188.lv, инициатива вызвала острые споры в парламенте: оппозиция обратила внимание, что из эфира выпадают сразу восемь песен композитора Раймонда Паулса, стихи к которым написали попавшие под санкции российские поэты. Депутаты подтвердили, что в таких случаях песни действительно исчезнут из эфира, и предложили поклонникам творчества Паулса слушать их на YouTube.

Одобренные поправки существенно ужесточают языковые требования к национальному вещанию. Согласно тексту документа, разрешения на радиовещание в Латвии отныне будут выдаваться исключительно для программ на латышском языке. Изменения затронут и кинематограф: фильмы на языках стран ЕС можно будет выпускать с субтитрами, а вот картины на любых других иностранных языках обяжут полностью дублировать на государственный язык. Для окончательного вступления закона в силу депутатам предстоит принять его в третьем чтении.

«Украина превращается в пустырь: смертность выше рождаемости в 4 раза»

Демографический кризис на Украине достиг катастрофических масштабов - смертность в стране превышает рождаемость почти в четыре раза, пишет Responsible Statecraft со ссылкой на данные Минюста Украины. В первой половине 2026 года украинские власти зарегистрировали всего 73 тысячи рождений против почти 260 тысяч смертей. Эксперты отмечают, что с каждым годом боевых действий страна все больше рискует превратиться в «пустырь». Положение усугубляет массовая эмиграция: если в 1991 году население составляло 52 миллиона человек, то сейчас, по оценкам украинского Министерства социальной политики, в стране остается не более 22–25 миллионов жителей.

Шансы на возвращение беженцев из Европы эксперты считают крайне низкими из-за разрушенной инфраструктуры. Демографический кризис усугубляется на фоне острого дефицита новобранцев и растущей усталости общества от конфликта. В стране насчитывается около двух миллионов уклонистов и до 200 тысяч дезертиров, а во Львовской области уже вспыхивают протесты против мобилизации. Согласно свежим опросам Gallup, идею продолжения боев поддерживают всего 24 процента жителей Украины, в то время как 66 процентов респондентов выступают за скорейшее проведение переговоров и завершение конфликта.

«Защитник ядерных субмарин возвращается в строй»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» готовится к возвращению в строй ВМФ России после масштабной модернизации, пишет SlashGear. Корабль водоизмещением 28 тысяч тонн, не выходивший на боевое дежурство почти 27 лет, недавно был замечен на ходовых испытаниях в Кольском заливе. В ходе ремонта крейсер оснастили 80 универсальными пусковыми ячейками для широкого спектра ракет, включая гиперзвуковые «Цирконы», а также обновили его ядерные реакторы, радары и системы ПВО.

Возвращение крейсера в строй имеет важнейшее стратегическое значение - он возглавит Северный флот России и будет обеспечивать безопасность подводных лодок с баллистическими ядерными ракетами, подчеркивает автор статьи. Он отметил, что уникальные характеристики судна - высокая скорость, практически неограниченная дальность хода и мощные системы противовоздушной и противокорабельной обороны дальнего действия - превращают «Адмирала Нахимова» в идеальный инструмент для защиты и усиления обороны ключевого компонента российской ядерной триады в Баренцевом море.