Мали отреагировала на планы Трампа ударить по территории страны

Власти Мали не получали подтверждений от Соединенных Штатов о возможных американских ударах по позициям группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), связанной с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация).

Об этом заявил глава малийского МИД Абдулайе Диоп, передает MaliJet.

«На данный момент у нас нет ни подтверждений, ни официальных заявлений со стороны США или американских официальных лиц по этому вопросу. Поэтому нам неизвестно, какую позицию займет правительство США», — отметил он.

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Министр добавил, что в вопросах безопасности и обороны Мали «рассчитывает прежде всего на себя» и собственные средства. Он подчеркнул необходимость для любого партнера уважать суверенитет республики и призвал власти США «прийти и спросить у Мали, в чем она действительно нуждается».

Ранее газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность проведения военной операции в Мали против JNIM. При этом отмечается, что внутри американского руководства сохраняются разногласия по поводу необходимости этих ударов.