Экс-премьер Украины раскрыл роль «кошелька Зеленского» в кадровых перестановках Киева

Назначение Сергея Корецкого на пост главы правительства Украины полностью укладывается в логику украинских властей, он является ставленником олигарха Тимура Миндича. Об этом заявил в интервью aif.ru бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

Ранее Верховная рада отправила в отставку правительство Украины. Новым премьер-министром был назначен глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

По словам экс-премьера Николая Азарова, за новым главой правительства Украины стоит олигарх Тимур Миндич, которого называют «кошельком Зеленского». При этом это назначение абсолютно логично с точки зрения правящих на Украине элит.

«Его Миндич подобрал, вырастил, поставил сначала на главное нефтяное предприятие «Укрнафта». Тот показал себя неплохо: каждый день приезжал, отчитывался, деньги шли кому надо. Двинули выше, в «Нафтогаз». Справился с этим также прекрасно. Почему бы не поставить его на министерский уровень?», — заметил эксперт.

Экс-премьер также обратил внимание на то, что назначение Сергея Корецкого, которого можно охарактеризовать как «молодой, западник, бандеровец» полностью укладывается и в логику западных стран, делающих ставку на националистов, способных в том числе и ужесточить мобилизацию в стране.

Напомним, что ранее на Украине разразился коррупционный скандал. Стало известно о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов. Следствие считает, что за организацией схемы хищения в энергетическом секторе стоит друг Владимира Зеленского Тимур Миндич, который покинул страну до предъявления ему обвинений.