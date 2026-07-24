Трампа снова обвинили в бездоказательных заявлениях

Правительство Швейцарии отвергло обвинения по поводу использования принудительного труда, которые выдвинул против нее президент США Дональд Трамп, обосновывая введение новых пошлин. Об этом сообщило Reuters.

В свою очередь, швейцарская бизнес-ассоциация Economiesuisse не нашла понятными или оправданными американские тарифы. Там заявили, что у Вашингтона нет никаких доказательств того, что цепочки поставок, используемые этой европейской страной, нужны для контрабанды товаров, произведенных с использованием принудительного труда, на рынок США. В связи с этим позиция Вашингтона была охарактеризована как безосновательная. Ассоциация призвала не забывать, что принудительный труд в Швейцарии уже запрещен конституционным, гражданским и уголовным законодательством.

В Economiesuisse полагают, что новые пошлины США ставят швейцарские компании в невыгодное положение по сравнению с конкурентами из регионов с более низкими тарифными ставками, таких как Европейский союз и Великобритания.

Ранее сообщалось, что США ввели двузначные пошлины на импорт из 60 стран, объяснив это борьбой с принудительным трудом. Канада, Австралия и Бразилия категорически не согласились с такими обвинениями. Во Франции заявили, что действия США создают неопределенность для мировой торговли.