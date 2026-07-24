Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает за сохранение всех государств и членов всемирной организации, а его позиция в отношении конфликта на Украине остается неизменной. Такое заявление сделал в четверг, 23 июля, представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик подтвердил, что в ООН ознакомились с высказываниями нового главкома ВСУ Михаила Драпатого — военный уничижительно высказывался в адрес жителей Донбасса и всех русских.

Однако осудить Драпатого за ксенофобию и национализм в ООН отказались. Дюжаррик заявил, что "независимо от этого у генерального секретаря есть четкие принципы, основанные на Уставе (ООН), которые подразумевают уважение территориальной целостности каждого государства-члена этой организации" (цитаты по РИА Новости).

"Неонацисты": Захарова ответила на слова Драпатого о русских

После высказываний Драпатого о россиянах официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что это очередная "демонстрация неонацизма Киева".

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что в современном мире публично рассуждать об отсутствии права каких-либо наций на существование может только настоящий последователь идеологии гитлеровских карателей. Не удержался парламентарий и от ремарки насчет фамилии Драпатого, назвав ее красноречивой для военачальника.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что Драпатый — "патентованный нацист, который этого даже не скрывает". Парламентарий напомнил об уроках истории, которые ясно свидетельствуют, как страшна и губительна идея превосходства одной нации над остальными.