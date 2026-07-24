$78.489.44

Маск сделал заявление об окончании конфликта на Украине

Lenta.ruиещё 7

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что конфликт на Украине закончится, если Запад пойдет на уступки России. Об этом сообщает Economist.

Маск сделал заявление об окончании конфликта на Украине
© Лента.Ru

Маск сказал, что уже давно выступает за мир. По его словам, в этом случае нужно пойти на некоторые уступки России.

«Это не значит, что я на стороне России, я просто был прагматичен: иначе люди будут гибнуть годами, не добившись ничего. И именно это и произошло», — отметил бизнесмен.

Ранее американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил, что нейросеть Grok Imagine представит полнометражный фильм по «Одиссее».