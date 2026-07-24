Американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск призвал к миру на Украине, отметив при этом, что конфликт закончится, если Запад пойдет на уступки России. Об этом он заявил в интервью Economist.

Издание напомнило, что Маска в прошлом месяце ненадолго стал первым в мире триллионером, и призвало «отнестись серьезно» к его словам.

«Я уже давно выступаю за мир. Несколько лет назад я писал, что здесь действительно нужно пойти на некоторые уступки России. Это не значит, что я на стороне России, я просто был прагматичен: иначе люди будут гибнуть годами, не добившись ничего. И именно это и произошло», — отметил бизнесмен.

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Макси отметил, что у него вызывают раздражение «изысканные» дипломаты, рассуждающие о том, что Россия должна уйти территорий, которые взяла под контроль.

Ранее стало известно, что компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX по просьбе Минобороны Украины начала отключать спутниковую связь Starlink для российской армии. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы.