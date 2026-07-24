Стало известно, когда США могут принять новые санкции против России

Американский сенат уже на следующей неделе может принять законопроект о санкциях против России. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

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По словам источников, демократы дали понять республиканцам, что они готовы проголосовать на следующей неделе за новые санкции против России.

«Я с оптимизмом смотрю в будущее и надеюсь, что мы сможем продвинуться вперед. <…> Крайне важно действовать как можно быстрее», — заявила член комитета Сената по международным отношениям Жанна Шахин.

Портал сообщил, что законопроект был дважды пересмотрен после кончины сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов). Так, сенаторы снизили общую ставку вторичных пошлин с 500% до 100% и сузили сферу действия законопроекта, позволив Трампу вводить пошлины в отношении не более чем пяти странах.

Коллеги по сенату рассказали, что до своего ухода Грэм добился одобрения сделки со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

При этом некоторые демократы выступают против предоставления Трампу еще одного инструмента для введения пошлин.

«Проблема с законопроектом о санкциях против России <…> заключается в том, что Трамп делает все возможное, чтобы расширить свое влияние за счет введения тарифов, и это то, ради чего он живет», — сказал сенатор Рон Уайден.

15 июля газета New York Times (NYT) со ссылкой на источник написала, что Дональд Трамп поддержит законопроект о новых антироссийских санкциях, если он будет сам принимать решения по поводу введения ограничения или приостановки их деятельности. До этого Трамп заявил, что законопроект находится на рассмотрении, и вероятность его принятия «хорошая».

14 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, санкции позволят Трампу вводить пошлины против Китая и Индии в размере до 100% за покупку российских нефти и газа. Axios писал, что более 60 американских сенаторов поддержали законопроект.