Принятие законопроекта об антироссийских санкциях против под угрозой срыва из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и демократами в Конгрессе, пишет The New York Times.

«Спор между президентом Трампом и демократами в Конгрессе по поводу его полномочий в области тарифной политики стал самым серьёзным препятствием на пути принятия закона о новых масштабных санкциях против России. Это поставило под угрозу надежды обеих партий на быстрое принятие законопроекта, который продвигал сенатор Линдси Грэм*», — говорится в материале.

По данным издания, разногласия возникли из-за положения законопроекта, позволяющего Трампу по своему усмотрению вводить и отменять пошлины до 100% против стран, закупающих российские энергоресурсы.

Как отмечается газета, подобная «свободу действий» не устраивает демократов в Конгрессе.

Ранее в NOTUS писали, что двухпартийный законопроект о новых антироссийских санкциях США оказался под угрозой срыва перед августовскими каникулами конгресса.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.